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محافظات

تنفيذ 60% من مستشفى قنا الجديدة بتكلفة 153 مليون جنيه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:29 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أجرى محافظ قنا جولة تفقدية بمدينة قنا الجديدة لمتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها بعدد من المشروعات الخدمية، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحًا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت حوالي 60%، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال بالمستشفى في نهاية يونيو 2020.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات بالمدينة، والذي يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبنى إداري – مبنى خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف أمن –مظلات للسيارات والركاب)، مؤكدًا أن المجمع مقام على مساحة 15 فدانًا، بتكلفة مالية 44 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 %.

وتفقد محافظ قنا أيضًا الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة 15 فدان، ويشمل (مبنى إداري، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبي، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي وآخر ثلاثي، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد) بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه، لافتًا إلى نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال بالمركز بلغت حوالي 65%، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز رعاية الموهوبين الذي وصل حجم تنفيذ الأعمال به إلى حوالي 90%، لافتًا إلى أن المركز بلغت تكلفته المالية حوالي 14 مليون جنيه، وأنه تم تصميمه ليضم (مسرح – مكتبة – فصول تعليمية – معامل حرفية – معامل كمبيوتر – مكاتب إدارية) بهدف تنمية وتطوير مواهب ومهارات وقدرات أبنائنا العلمية.

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