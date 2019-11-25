بدء جلسة الحكم على المتهمين فى خلية "ميكروباص حلوان"

بدأت- منذ قليل- محكمة جنايات القاهرة المنعقد بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية كل من المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.



كانت قد قررت المحكمة إرسال أوراق 7 متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم شنقًا.



وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تهدف على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.