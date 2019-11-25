حقوق الإنسان العراقية: الأمن أفرط في ممارسة العنف ضد المتظاهرين

قال مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في بيان لها اليوم الاثنين، نقلته قناة العربية في نبأ عاجل لها، قبل قليل، أن القوات العراقية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.



وأكدت مفوضية حقوق الإنسان، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن، وتسبب في تبادل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار من القوات العراقية ضد المتظاهرين.



وكشفت المفوضية العراقية عن زيادة في أعداد المعتقلين والتي وصلت إلى 93 متظاهرا في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء.



وأوضحت المفوضية العراقية، أن السلطات تكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين ومحاسبة المتورطين، وتشيد بتعاون قوى الأمن والمتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة.



وعلى جانب آخر، تمكن مئات المتظاهرين مساء اليوم من إغلاق 4 جسور في محافظة ذي قار التي تشهد موجة اضطرابات أمنية واسعة بمناطق متفرقة بعد يوم دام سقط خلاله 3 قتلى وأكثر من 71مصابا.