ارتفاع إصابات اختناق طالبات أسوان لـ70

ارتفعت حالات الإصابات بالاختناقات التي تعرضت لها طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية بمحافظة أسوان إلى 70 من الطالبات والمعلمين والمعلمات، اليوم، بسبب أدخنة ناتجة من أحد المصانع القريبة من المدرسة.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخبيلى، إخطارًا يفيد بإصابة حوالى 70 طالبة ومعلما بمدرسة حسين مرسال الفنية بأسوان، بسبب الأدخنة الناتجة من مصنع كيما، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى العام بالصداقة لتلقى الإسعافات اللازمة.



وتواجد منذ اللحظات الأولى عدد كبير من قيادات الصحة والأمن والتعليم بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية كما نقلت الطالبات والمعلمين إلى المستشفى الجامعي بأسوان لتلقي العلاج اللازم، وتواصل الأجهزة المعنية حاليا جهودها للقضاء على مصدر الانبعاث.