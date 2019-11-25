تجديد حبس أب ونجله اغتصبا ابنته لمدة 9 سنوات في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الاثنين، تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدي جنسيًا على نجلة الأول وشقيقة الثاني رغمًا عنها لمدة تسع سنوات، في الشروق.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين "عثمان.ح" 55 سنة، خفير، ونجله "محمود" 24 سنة عاطل، تعديا جنسيًا على المجني عليها "ن. ع" 25 سنة، لمدة تسع سنوات مبررين تعاطيهما للمواد المخدرة ولم يكونا مدركين لما يرتكباه.



وقالت المجنى عليها، إن والدها كان دائم خيانة والدتها وعلى علاقات جنسية بسيدات كثيرة ووالدتها كانت على علم بذلك، لكنها تحملته حتى لا تهدم كيان الأسرة، مضيفة أنه فور وفاة والدتها بأسبوع بدأ والدها التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها أمام أعين شقيقها.



وأضافت: "كنت أتهرب منه دومًا وأظل بالغرفة طوال مدة وجوده بالشقة خوفًا من تصرفاته، وفي يوم حضر والدي في المساء وقام بإيقاظي لتجهيز العشاء له وبعد انتهاءه من تناول الطعام دخل لي الحجرة وأنا أتحامى بشقيقى منه، وسحلني إلى الغرفة الثانية وتعدى على جنسيًا وعاشرني معاشرة الأزواج وذلك بعد ضربي وتقيدي وكتم أنفاسي، وهددني بالقتل إذا أخبرت أحد بما فعله معي".



وتابعت: "ظل يعتدي علي لفترة طويلة بنفس الطريقة أمام أعين شقيقى وأنا أطلب من شقيقي حمايتي منه لكن الكارثة أن شقيقى بدأ هو الآخر الاعتداء علي جنسيًا ويفعل بي مثلما فعل والدي، وأنا أعيش معهما مهددة بالقتل إذا أخبرت أحد بما فعلاه بي، وكانا دائمين التعدي على بالضرب إذا رفضت طلباتهما".



واستطردت المجني عليها: "والدى وشقيقي دائمين تعاطي المواد المخدرة والمنشطات الجنسية وأحيانًا كانا يعتديان علىّ جنسيًا بنفس الوقت وأمام أعين بعضهما، وحاولت الهروب من المنزل أكثر من مرة لكن لم أتمكن فكانا يغلقان باب الشقة وأحيانًا يحبساني بالغرفة ويقيداني بالحبال بالأيام، حتى ساعدتنى جارتي للخروج والتقدم ضدهما ببلاغ".



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من فتاة عشرينية تتهم والدها وشقيقها بالتعدي عليها جنسيًا رغمًا عنها لمدة تسع سنوات، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.