تجديد حبس مصرفي لحيازته بندقية وقنبلة غاز في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر أول، اليوم الاثنين، حبس مصرفي لحيازته بندقية تركي وقنبلة غاز بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



وكشفت التحقيقات أن البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، مفاده ضبط "م. م"، 33 سنة، مساعد مصرفي ببنك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع ماركة COBALTT تحمل أرقام 25984 ـ 13 غير مبلغ بسرقتها، 6 طلقات من نفس العيار، قنبلة غاز صالحة للاستخدام.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على قنبلة الغاز من أحد أصدقائه مقيم بدولة أمريكا.



تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام جددها قاضي المعارضات.