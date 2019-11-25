حبس صاحب مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل من مواد مجهولة المصدر بالسلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "خ م"، صاحب مصنع لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وتصنيعه كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعلامات تجارية غير مسجلة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على 8 أطنان و225 كيلو جرام من مستحضرات تجميل (مادة خام، خلطة كير)، 9234 عبوة مستحضرات تجميل أنواع مختلفة (حمام كريم، بلسم، زيت وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 3 ماكينات، 4 ترابيزة، كمية كبيرة من الاستيكرات).



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.