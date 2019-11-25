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حوادث

التحقيق في مصرع أمين شرطة شكل وزوجته عصابة للسرقة في الهرم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة قفز من الطابق الرابع هربًا من قوات الشرطة، بعدما تبين تكوينه وزوجته الراقصة عصابة لسرقة راغبي المتعة الحرام بعد استدراج المتهمة لهم بالاتفاق مع زوجها.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة أمين الشرطة لتحديد أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمة تعمل "ريكلام" متزوجة من أمين شرطة من قوة قسم شرطة بالقاهرة، وأنهما اتفقا على استقطاب الزوجة راغبي المتعة الحرام من خلال عملها بالملاهي الليلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"واتس اب" حيث يقع اختيارهم علي بعض الزبائن ممن يمتلكون مبالغ مالية ضخمة.

وأضافت تحريات العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبدالواحد وكيل فرقة مباحث الهرم، أن المتهم يتفق مع زوجته على استقبال الضحايا منذ الثامنة مساءً حتى يتمكن من ترك خدمته بحراسة مستشفى قصر العيني والذهاب لها لتنفيذ مخططهما، وما أن يصل راغب المتعة لشقة الراقصة في الهرم وتبدأ السهرة يحضر إلى الشقة زوجها حاملًا "طبنجة لعبة" ويهددها ومن يرافقها بحجة تدنيس شرفه وخيانتها له ويطلب من الشاب ترك متعلقاته وأمواله أو تهديده بالقتل.

تم الكشف عن الجريمة عند مرور دورية أمنية وأبلغهم سكان العقار أنهم سمعوا مشاجرة في الشقة بالطابق الرابع ووجود قوة شرطة بها، فانتقل ضابط الدورية الأمنية وباقي القوة للشقة لاستطلاع الأمر وفوجئ أمين الشرطة بهم ما دفعه للقفز من شرفة الطابق الرابع هربًا منهم قبل ضبطه إلا أنه سقط دون إصابات فألقت مباحث الهرم القبض عليه والراقصة وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة رفقة الضحايا لتحرير محضر بالواقعة.

التحريات أضافت أنه أثناء استجواب المتهمين وتحرير المحضر شعر المتهم بحالة إعياء فتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة ورجح الكشف الطبي المبدئي تعرضه لنزيف داخلي نتيجة قفزه من الطابق الرابع.

واعترفت الراقصة المتهمة بارتكابها عدد من الجرائم بعد استقطابها راغبي المتعة الحرام بالاتفاق مع زوجها المتهم المتوفى لسرقة الضحايا.

تولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة أمين الشرطة المتهم لتحديد أسباب الوفاة.

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