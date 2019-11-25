إصابة 20 طالبة بالاختناق فى أسوان

أصيبت 20 طالبة، بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية بمحافظة أسوان، بالاختناق، بسبب تسريب غازات من أحد المصانع القريبة من حي المحمودية التي تقع فيها المدرسة.



وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المدرسة بكثافة، ونقلت الطالبات إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج، بعد فرض الطوارئ بالمستشفى.



وانتقلت الأجهزة الأمنية للموقع لإجراءات التحقيق ومعرفة مصدر الانبعاث، بعد أن أشارت التحريات الأولى للحادث إلى وجود تسرب غاز من أحد المصانع القريبة من المدرسة، ما أسفر عن وقوع الإصابات التي وصلت إلى 20 حالة.



