إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من خارجين عن القانون بالعراق

صرح الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، في بيان اليوم الإثنين، بإصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة الخارجين عن القانون في بغداد.



وأوضحت القوات المسلحة العراقية، أن القوات الأمنية تعتقل عددًا من الخارجين عن القانون وتلاحق آخرين، موضحًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت بسحب القوات العراقية من شوارع محافظة ذي قار، في حين خرجت مظاهرة طلابية في البصرة المجاورة.



على جانب آخر، تمكن مئات المتظاهرين مساء اليوم من إغلاق 4 جسور في محافظة ذي قار التي تشهد موجة اضطرابات أمنية واسعة بمناطق متفرقة بعد يوم دام سقط خلاله 3 قتلى وأكثر من 71مصابا.