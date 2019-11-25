حبس راقصة وزوجها بتهمة إدارة شقة دعارة في البحيرة

قررت نيابة مركز دمنهور برئاسة المستشار محمد درة، اليوم الإثنين، حبس راقصة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإدارة شقة للأعمال المنافية للأداب بمساكن الأبعادية في دمنهور.



وكانت معلومات وردت للمقدم حسام البدري رئيس مباحث الأداب العامة بالبحيرة، مفادها إدارة "ج. ا" قواد، شقته بناحية مساكن الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، للأعمال المنافية للأداب وتقديم "زوجته" لراغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف الشقة وضبط المتهم وزوجته وأحد راغبي المتعة أثناء ممارسة الرذيلة.



واعترف المتهم الأول بإدارة مسكنه لممارسة الأعمال المنافية الأداب العامة بمشاركة زوجته مقابل الحصول على الأموال.



تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.