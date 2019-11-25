التصريح بدفن مسن قفز من شرفة شقته في النهضة

صرحت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بدفن مسن لقي مصرعه بعدما قفز من شرفه شقته بعد نشوب حريق بها في النهضة.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة النهضة، مفاده نشوب حريق ووجود متوفي بأحد الشوارع بدائرة القسم.



انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام مسن بطهى الطعام داخل شقته حدث تسرب للغاز، وعندما أشعل مصدرًا حراريًا شبّ حريق ضخم وفشل فى الهروب عن طريق الباب، فقفز من شرفة شقته وسقط في بلكونة أسفل شقته ليلقى مصرعه في الحال.



تم إخماد الحريق، ونقل الجثة إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.