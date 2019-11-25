القبض على عاطلين بـ50 طربة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على عاطل بحوزته 32 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



تلقى العميد محمد دردير، مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتمكن النقيب أحمد السويدي، معاون مباحث القسم، من ضبط "م.ا.ع."، 32 عامًا، عاطل، بحوزته 32 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، خلال كمين أمني في منطقة أبو عشرة بالغردقة.



واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على "ح. ع" بحوزته 18 قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو جرام تقرييًا، بعد أن حاول إخفاءها داخل سيارته الأجرة، وذلك بكمين رأس غارب أثناء عودته من السويس.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام، رئيس مباحث القسم، من ضبط "حسين. ع" حال قيادته السيارة بيجو أجرة مرور رأس غارب قادمًا من السويس اتجاه رأس غارب وبحوزته 18 قطعة كبيرة الحجم "طربة" لجوهر الحشيش المخدر تزن 2 كيلو جرام تقريبًا، ومبلغ مالي 1550 جنيهًا، وهاتف محمول.