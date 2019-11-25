"آثار الإسكندرية": منطقة أبو مينا من مواقع التراث العالمي

أكد مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، أهمية منطقة أبو مينا الأثرية عالميا، حيث إنها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).. مشيرا إلى أن الدولة ووزارة الآثار توليها اهتماما غير مسبوق.



وقال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي - في تصريح اليوم الاثنين - "إن منطقة أبو مينا استقبلت أمس أعدادا كبيرة من الزائرين في ذكرى "استشهاد القديس مينا"، منوها بأن الزيارة شملت تفقد كافة المواقع بالمنطقة الآثرية".



وأوضح أن منطقة أبو مينا تقع غرب الإسكندرية ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي، ويرجع تسميتها نسبة للقديس مينا، وتحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية، منها البازيلكا الكبري وكنيسة المدفن ومدفن القديس مينا والمعمودية ودور الضيافة والحمام المزدوج والبيمارستان وفناء الزوار، كما تضم أعدادا كبيرة من القطع الأثرية، ولذلك أطلق عليها البعض اسم "المدينة الرخامية".