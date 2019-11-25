معارض قطري: "الحمدين" يوافق على مطالب الرباعي من تحت الطاولة

استنكر المعارض القطري وأحد أفراد العائلة المالكة في قطر فهد بن عبدالله آل ثاني، محاولات النظام القطري للترويج إعلاميًا لفكرة أن دول المقاطعة هي من تسعى للتصالح مع الدوحة بعد استمرار الأزمة لما يقرب من ثلاث سنوات، مؤكدًا أن نظام الحمدين لن يفي بتعهداته مع دول الخليج أو حتى الشعب القطري في الداخل.



وكتب المعارض القطري في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "مضحك أن يوافق تنظيم الحمدين على المطالب الـ١٣ من تحت الطاولة بينما يسوق في الإعلام أن الدول تريد المصالحة معهم!".



وأضاف قائلًا: "لن يوفي هذا النظام بوعوده وتعهداته مع شعبنا في قطر ودول الخليج والعالم.. تعودنا الكذب والخداع والخيانة والقتل والاغتيالات!.. يجب إحضار الكفيل عند التوقيع!".