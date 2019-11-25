بالصور.. تجميل ميدان أبوالحجاج في الأقصر

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال تطوير ساحة أبو الحجاج تجري على قدم وساق، "وأيام قليلة وسننتهي من أعمال تطويرها، فقد تم الانتهاء من تزيين الأشجار بالأضواء باللون الأصفر، للإعلان عن اقتراب موعد افتتاحها"، مشيرًا إلى أن "هذه الإضاءة تجعلك تشعر أنك تعيش في قلب الطبيعة، وتضفي الكثير من الحيوية بالساحة".



وأضاف الشريف، وقال: "نظرا لأهمية ساحة سيدي أبو الحجاج، تسعى محافظة الأقصر، بتوجيهات محافظ الإقليم، لتطوير واستغلال كافة المقومات التنموية لتحتل الأقصر مكانتها السياحية المناسبة".



يأتي ذلك بالتزامن مع قيام سلطات محافظة الأقصر بتجميل المدينة، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الجديد.