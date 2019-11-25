صعود محدود لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثاني تعاملات الاسبوع، بنسبة 0.31% رابحا 4.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1510.24 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.2 مليون سهم بقيمة 647.6 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.38% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.46% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.29%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34%.



فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.93% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.35%.