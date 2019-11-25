الداخلية العراقية تسحب قوات مكافحة الشغب من المحافظات

أمرت وزارة الداخلية العراقية، بسحب كافة أفراد قوات مكافحة الشغب من شوارع محافظة ذي قار وباقي المحافظات.



و قطع المتظاهرون، اليوم الاثنين، جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.



وشهدت الناصرية، إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.



وانطلقت مسيرة طلابية بمحافظة البصرة، بمشاركة كل الجامعات والمعاهد في المحافظة، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة والقضاء على الفساد.



يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.