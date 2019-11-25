بورصة دبي تربح 27. 0% بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 0.27% رابحا 7.33 نقطة ليصل إلى مستوى 2694.63 نقطة، مدفوعا بصعود 7 قطاعات على رأسها العقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 56 مليون سهم محققة ما قيمته 96.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2516 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.



وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.25%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 14.71%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 7.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.25%.