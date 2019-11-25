مقتل 5 إرهابيين وتدمير 3 مقرات لداعش في العراق

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية اليوم الإثنين، مقتل 5 إرهابيين وتدمير 3 مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في الحويجة بكركوك.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي، تمكنت من تدمير ثلاث مقرات تابعة لـ"داعش" في محافظة كركوك، وقتل 5 من عناصره، من ضمنهم الإرهابي أبو براء، بالإضافة إلى القبض على إرهابي مصاب، والعثور على حزام ناسف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية، إضافة إلى أسلحة كلاشنكوف داخل المقرات.



وعلي صعيد أخر، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، اليوم، افتتاح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وذلك بعد إغلاقه لمدة 9 أيام.



وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "تقرر إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران"، مضيفا أن غلق المنفذ جاء بناء على طلب من الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة هناك.