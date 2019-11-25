قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم "م. ا" في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ارتكاب والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.



كما وجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، والتحريض ضد الدولة.