7 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفعت المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الاسبوع، بدعم من ارتفاع 7 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات، حيث صعد المؤشر العام 0.14 %، وارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.04 % و0.17 % على التوالي.



وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعًا بالمستهل، أبرزها الاتصالات بنحو 0.2 %، فيما تراجع قطاع النفط والغاز وحيدًا بنسبة 0.04 %.

وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 7.57 %، بينما تصدر سهم "سنرجي" القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 4.62 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 39 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1106 صفقات حققت سيولة بقيمة 3.3 مليون دينار.

وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بقيمة 480.6 ألف دينار مرتفعًا 0.2 %، فيما تصدر سهم "بتروجلف" نشاط الكميات بتداول 18.4 مليون سهم مرتفعًا بنحو 1.5 %.