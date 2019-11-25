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حوادث

تفاصيل معاينة مسرح جريمة قتل دجال الهرم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أجرت نيابة الهرم معاينة تصويرية لمسرح جريمة قتل دجال على يد سيدة وخطيب شقيقها، حيث أوهمها القتيل بعلاج طفلها وهددها بفضح علاقتهما الجنسية.

وأسفرت مناظرة النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالعزيز عثمان رئيس نيابة الهرم، عن العثور على آثار تنفيذ المتهمين الجريمة بالشقة، حيث عثر بالصالة على الأدوات المستخدمة في الواقعة "سكين – بكرة لاصق شفاف اللون - حبل غسيل" كما عثر بحمام الشقة على بعض الأقمشة والسجاد وطبق بلاستيك جميعهم بهم آثار دماء بالإضافة إلى حذاء المجني عليه.

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط شخصين أثناء إلقائهما جثة في ترعة المريوطية، فانتقلت قوات الأمن برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم، وتبين وجود جثة "عادل. و. ع. ع" 57 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية "أموال عامة – مخدرات – تبديد – ضرب" آخرهم "أموال عامة".

واستجوبت قوات الأمن تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث كلا من "سيد.م. ع" 41 سنة و"محمد. ص.ع" 27 سنة اللذان قررا تمكنهما من ضبط كلًا من "رانيا.ع. س.ع" 31 سنة و"أحمد. م. م. ص" 31 سنة، أثناء إلقائهما جثة المجني عليه بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب بالدراجة النارية "توك توك" ملك وقيادة المتهم الرابع.

بمواجهة المتهمين قررت الثالثة بتعرفها على المجني عليه منذ عامين لعلاج نجلها وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه ولدى رغبتها بإنهائها هددها المجني عليه بفضح أمرها أمام زوجها وأسرتها فعقدت العزم على التخلص منه وفي سبيل ذلك اتفقت مع الرابع على استدراجه لمنزل والدتها، فذبحته بمساعدة الرابع ووضعه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية، وأيد الرابع ما جاء بأقوالها.

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