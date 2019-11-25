حسن بلبل يسخر من مؤتمر "المقاول الهارب" في لندن

وأضاف: "أول ما نخلص البلانة على 2020 أو 3030 أو 4040، أو 100100، المهم البلانة، والإخوان زي الفل، إزاي تقدر تعيش من غير خروف، فأنا فاهم كل حاجة ومدكن، أنا الوحيد العاقل فيكو يا مجانين".

سخر الفنان حسن بلبل، من حديث المقاول الهارب محمد علي، خلال مؤتمر عقده بالعاصمة البريطانية لندن.وتهكم في فيديو ساخر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من محمد علي، مرتديًا ملابس تنكرية، وبدأ حديثه متقمصًا شخصية الهارب: "هنجمع الناس الخرفان حبايبنا، وهنعمل بلانة، كلمة حلوة مخدتهاش في الدبلوم بس عجباني، والبلانة دي هنحطها علشان الشعب يمشي عليها".وتابع: "البلانة بتتضمن إننا نفتح محلات للشباب علشان يبيعوا الاستروكس، وحكومة السيسي يقبضوا عليهم ويحبسوهم مع بنات الإخوان، وهنعملهم ديليفري، وكمان هنقسم البلد، العاصمة هنيسبها للخرفان، وبولاق الدكرور هنسيبها لحمدين، أما أنا هاخد شوية القصور عشان اعمل بهم شغل جديد".