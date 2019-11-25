تراجع معدلات الفائدة على "أذون الخزانة المحلية"

تراجعت معدلات الفائدة بشكل جماعى على تمويل الحكومة فى الأجل القصير (أذون الخزانة المحلية)، متأثرة بقرار خفض معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى، وسط إقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.



ويأتي ذلك في ظل اعتماد وزارة المالية مؤخرا على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، والتقليل من أدوات الدين طويلة الأجل، لتقليل معدلات الدين العام.



وتستهدف وزارة المالية تراجع معدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.



وتستهدف وزارة المالية، خفضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.



وانخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلى من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو 2019.