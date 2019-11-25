ضبط 152 لفافة هيروين بحوزة تاجر مخدرات في إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر لاتجاره في المواد المخدرة "الهيروين" حال تواجده داخل مسكنه بنطاق قسم شرطة إمبابة.



وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار "محمد. س. م. ع" 28 سنة، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات توجهت قوة برئاسة الرائد مؤمن فرج معاون أول مباحث القسم وبمداهمة منزل المتهم أمكن ضبطه وبحوزته على "152 لفافة تحتوى مسحوق الهيروين المخدر، 2 حصوة لمسحوق الهيروين المخدر، هاتف محمول، 410 جنيهات، سلاح أبيض"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.