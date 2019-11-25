انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع، اليوم الاثنين، بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، مما عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر ودعم الدولار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1460.80 دولار للأوقية.



وساعدت أنباء إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين الأسهم الآسيوية على التعافي، بينما صعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا لحائزي العملات الأخرى.



وارتفعت العملة الأميركية بقوة، الجمعة، بعد مسح أظهر أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تسارع في نوفمبر، وأن أنشطة قطاع الخدمات زادت بأكثر من المتوقع.