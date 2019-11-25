ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" بـ 63.66 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31%، إلى 57.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43%، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.



وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي.إم.سي في سيدني "لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة، يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن".



جاء صعود الأسعار عند الفتح اليوم في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.