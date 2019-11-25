كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير، وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:



- دائري المرج القادم من الزراعي ومتجه إلى نفق السلام.

- دائري المنيب عند منزل الأوتوستراد.

- كوبري أكتوبر من نادي سكك الحديد وزارة المالية حتى وسط المدينة بسبب تعطل سيارة.

- المحور القادم من أكتوبر متجه إلى ميدان لبنان استكمالا لمناطق رمسيس.

- شارع فيصل والهرم.

- ميدان لبنان وميدان مصطفى محمود، شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة، ومحي الدين ابو العز وجامعة الدول العربية.

- كما شهد الطريق الزراعي القادم من بنها اتجاه القاهرة، وجود مصادمة بين سيارتين عند منطقة طوخ.

- وظهرت تكدسات مرتفعة بكوبري ١٥ مايو.

- ميدان التحرير وميدان طلعت حرب - بينما كانت حركة السير جيدة أعلى كوبري قصر النيل، وكذلك طريق كورنيش النيل، وكذلك الطريق الدائري الإقليمي والوسطى.

- يفضل استخدام كباري "الجلاء والساحل والجامعة وعباس" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.