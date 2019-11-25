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اقتصاد

عزت: الموافقة على ضم شعبتي الأجهزة والمستلزمات الطبية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة طالبت بضم شعبتي الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بغرفة الدواء في شعبة واحدة.

وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أنه تمت الموافقة بين الشعبتين ضمهم في شعبة واحدة، مشيرًا إلى أنهم في انتظار انتهاء الدورة الحالية لتنفيذ القرار.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الطبية أنه بفتح أسواق جديدة لابد أن يكون هناك تواصل بين الصناع وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن حجم صادرات القطاع أكثر من 200 مليون جنيه دولار إلى 45 دولة حول العالم.

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