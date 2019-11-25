إيطاليا تسمح برسو سفينة إنقاذ إسبانية تقل 62 مهاجرا إفريقيا

أعلن مؤسس بعثة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" أن السلطات الإيطالية سمحت لسفينة تابعة للبعثة بالرسو بأحد موانئها لإنزال 62 مهاجرا إفريقيا كانوا على متنها منذ يوم الأربعاء الماضي.



وقال أوسكار كامب مؤسس البعثة - حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين - إنه من المقرر أن ترسو السفينة بميناء تارانتو بعد ظهر غد الثلاثاء.



وكانت إيطاليا قد رفضت في البداية دخول 73 مهاجرا إفريقيا انتشلتهم "أوبن آرمز" من قارب مطاطي على بعد 50 ميلا قبالة سواحل ليبيا، واقترحت على البعثة التوجه بهم إلى طرابلس.



إلا أن قوات خفر السواحل الإيطالية نقلت بعد ذلك 11 مهاجرا، كانوا في حاجة للرعاية الصحية، إلى ميناء أوجوستا، وألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيسي إلى أن إيطاليا قد تخفف موقفها.