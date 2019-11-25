الحائز على أرفع جائزة مخصصة لمهندسي التخطيط يكشف كواليس تجربته (فيديو)

قال المهندس حسن إمام، أول مصري يفوز بأرفع جائزة فى مجال إدارة المشاريع الهندسية، إن الجائزة التي حصل عليها هي جائزة عالمية ويتنافس عليها مهندسون من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن حصوله على الجائزة جاء بعد أن عمل فى مشاريع عديدة وكبيرة فى دبي وغيرها من الدول.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ترشيحه للجائزة جاء عن طريق أصدقاء وأشخاص عمل معهم، لافتًا إلى أن الترشيح من أصدقائه جاء بناء على العمل الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح أن لجنة التحكيم كانت مكونة من عدة خبراء فى المجال، تعرف عليهم عقب حصوله على الجائرة وشكروا فى مجهوده، منوهًا إلى أن المنافسة فى نهاية المسابقة انحصرت بينه وبين مهندسة استشارية من بريطانيا ومهندس من باكستان، ولكنه في النهاية حصل على المركز الأول.