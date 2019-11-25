شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

قال فتحي محمود، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا في الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، كما أن السوق يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية.



وأوضح محمود في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن المنتج المحلي قادر على المنافسة الآن بعد أن تم تطوير الجودة في كافة المصانع، وأصبح المنتج المحلي يغطي أكثر من 75% من السوق المصري.



وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن المنتجات التي توجد في السوق الآن مثل المنتجات الصينية والتركية، وأصبحت متداولة في السوق المحلي على حسب الطلب فقط، والاتجاه الآن أصبح للمنتجات المحلية، وذلك لتشجيع المنتج المحلي.