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اقتصاد

غرفة الأخشاب: تراجع القوة الشرائية بالأسواق 50%

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال عبدالحليم العراقي عضو غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بلد غير منتج لخام الأخشاب ويتم استيراد 100% من الخامات من الخارج.

وأوضح العراقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق المصري تأثر بالأسعار العالمية وحالة الركود العالمية في الأسواق بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك تراجع كبير في القوة الشرائية تصل إلى 50%، مما تسبب في تراجع الإنتاج فى عدد كبير من المصانع.

وأشار عضو غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إلى أن التصدير تأثر بشكل كبير بالعوامل الخارجية، وأن محافظة دمياط كانت تصدر 60% من إنتاجها للخارج أصبح الآن نسبة قليلة جدًا يتم تصديرها بس حالة الركود، وأن الاقتصاد العالمي تراجع بنسبة 10 % عن الأعوام السابقة.

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