استقرار سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي، خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل 4.26 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي.



وسجل سعر شراء الريال السعودي بالبنك الأهلى المصرى 4.26 جنيه للشراء، وللبيع 4.30 جنيه، وسجل 4.26 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع ببنك مصر.



