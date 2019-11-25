التحري عن انتحار طالب حزنًا على زواج ابنة عمه في الإسكندرية

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول انتحار طالب بكلية الآداب حزنًا على زواج ابنة عمه من غيره، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال أسرة المتوفي عن الواقعة.



وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانتحار طالب بعزبة الورداني بدائرة القسم، فانتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



بالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "ع. م. ح" 23 سنة، طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ويعمل بسوبر ماركت، مسجاة داخل الشقة المشار إليها، ولا توجد بها آثار ظاهرية.



وبسؤال والده في تحقيقات النيابة، قرر انتحار نجله بعد يومين من زواج ابنة عمه من آخر، لحبه الشديد لها ورغبته في الارتباط بها، مضيفًا أنه كان يعاني من اكتئاب وحالة نفسة سيئة عقب زواجها وكان لا يتحدث مع أحد، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتناول نجله "حبة الغلة" السامة التي أودت بحياته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.