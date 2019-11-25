ارتفاع أسعار القمح.. والطن يسجل 522.25 دولار

شهدت أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليوم الاثنين، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 522.25 دولار مقارنة بنحو 509.14 دولار أمس.



وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم ديسمبر، ارتفعت عند 180 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولارًا للأردب.



ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.