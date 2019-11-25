سفير أسبانيا: حقوق مصر ثابتة في مياه النيل

أكد رامون جيل كاسارس السفير الأسباني بمصر، تفهمه لوجهة النظر المصرية، وعدالة حقوق مصر الثابتة في مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت.



جاء ذلك خلال لقاء السفير الأسبانى، ووزير الموارد المائية والري، لبحث التعاون بين البلدين فى المجال المائى في ضوء الزيارات التي تمت على مستوى الفنيين والخبراء بين البلدين، حيث اثنى السفير على مجهودات الوزارة فى إدارة الموارد المائية والعمل على مواجهة التحديات التى نمر بها بذات الشأن.



وعرض وزير الموارد المائية والري، التطورات الأخيرة منذ إجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الاتفاق عليه من عقد (4) جلسات تفاوضية برئاسته وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، مشيرًا إلى الإجتماع الأول الذي عُقد في أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثاني المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر 2019 ثم لقاء واشنطن والسودان.