ضبط مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية المغشوشة فى البحيرة (صور)

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن بالإشتراك مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها الدكتور حسنى عباسى مدير المديرية بالبحيرة عن ضبط مصنع كامل للادوية البيطرية المغشوشة به أكثر من 5 آلاف عبوة أدوية بيطرية ملك المواطن "ع.ع.م" بدائرة مركز شرطة دمنهور.



تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.