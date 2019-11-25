تراجع أسعار السكر.. والطن بـ 6200 جنيه

شهدت أسعار السكر تراجعا طفيفا اليوم الاثنين، في الأسواق التجارية، وسجل سعره نحو 336 دولار للطن عالميا وسجل سعر طن السكر في السوق المحلي 6200 جنيه للطن، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، بأن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري، لنحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال الفترة نفسها.



يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الانتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.