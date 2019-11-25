زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة (قوانغشي) ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، ما أسفر عن مصرع شخص.



وذكر مركز الصين لشبكات الزلازل - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في بلدة "جينغشي" بمدينة "بايسه" في منطقة قوانغشي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت بكين.



وأضاف المركز أن سكان المدن المجاورة شعروا بالهزة الأرضية، فيما أرسلت السلطات المعنية فريق إغاثة لمساعدة المتضررين.

