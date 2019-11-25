وزراء الخارجية العرب يبحثون موقف أمريكا من الاستيطان اليوم

يبحث وزراء الخارجية العرب، ظهر اليوم الاثنين، - بطلب من دولة فلسطين - "التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانونى فى أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967"، وذلك في مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة.



وكانت الجامعة العربية، أكدت في وقت سابق أهمية الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها اليوم برئاسة العراق، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق، للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، لا يتعارض مع القانون الدولي.



وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين في تصريحات صحفية أمس: "إن الاجتماع الوزاري المرتقب، ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي".



وأوضح، أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الاثنين الماضي، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.