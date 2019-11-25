غدًا.. الكنيسة تبدأ صوم الميلاد لمدة 43 يومًا

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال صوم الميلاد المجيد، غدًا الثلاثاء، لمدة 43 يومًا متصلة تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد والذي يحل في 7 من يناير من كل عام.



وخلال فترة صوم الميلاد يسمح بها بتناول الأطعمة النباتية والأسماك طيلة الـ43 يومًا على خلاف صوم الأربعيني الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، إذ يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى



و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.



وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن خريطة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال صوم الميلاد المجيد.



وأضافت المصادر الكنسية أن البابا تواضروس يبدأ خلوته الروحية خلال فترة صوم الميلاد بدير الأنبا بيشوي والقاهرة والإسكندرية كعادة باباوات الكنيسة في قضاء أغلب فترات الصوم كخلوة روحية بالدير كطقس رهباني متبع.



وتابعت المصادر الكنسية: أن البابا تواضروس الثاني خلال قضائه فترة الخلوة يحرص على متابعة أحوال الكنيسة بمصر وبلاد المهجر.



وعلى صعيد الأديرة القبطية فتبدأ الأديرة بإغلاق أبوابها تزامنا مع بدء صوم الميلاد المجيد، على أن تبدأ في استقبال الزوار عقب حلول عيد الميلاد المجيد في يناير 2020.