استخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار بطنطا

نجحت أجهزة الأمن في محافظة الغربية، في استخراج جثة الشاب "نادر.ر"، بعد أعمال البحث التي استمرت مدة كبيرة، والذي اختفى في حفرة شارك في حفرها للتنقيب عن الآثار في منطقة القرشي، التابعة لقسم ثان طنطا، وعُثر على جثمان الشاب أسفل الطمي المنسدل عليه داخل الحفرة، أثناء التنقيب عن الآثار.



وأوضح مصدر أمني أن المُنقذين والأجهزة البحثية والأمنية عملوا على توسعة حفرة التنقيب، لتُمكن فريق الإنقاذ من نزول الحفرة، مشيرة إلى أن المتهمين الـ5 المشاركين في أعمال التنقيب والذين تم القبض عليهم جميعًا، واعترفوا أمام رجال المباحث أن المتوفى كان يقوم بأعمال حفر داخل المنزل بحثا عن الآثار، ونتيجة تعمقه في الحفر وعدم اتخاذ وسائل لتأمين أعمال الحفر انهارت الحفرة عليه.



جدير بالذكر أن منطقة القرشي في مدينة طنطا، قد شهدت اختفاء شخص في واقعة تنقيب عن الآثار داخل منزل، وتم ضبط 5 من المشاركين في واقعة التنقيب، بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بإختفائه داخل الحفرة.