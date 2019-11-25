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مصر

اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:58 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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تنطلق اليوم الإثنين أولى رحلات العمرة ليبدأ معها موسم توافد المواطنين على الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

ويشير علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى أنه من المتوقع أن يسافر اليوم قرابة 500 معتمر وستتوالى ابتداء من اليوم الرحلات على حسب مواعيد حجز المعتمرين وموعد سفرهم.

وأضاف "الغمري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تسعى إلى إنجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والمحافظة على سمعة شركات السياحة والحفاظ على راغبي العمرة من الوقوع تحت أي عمليات نصب واحتيال على أمواله.

وأوضح أن الغرفة قد أطلقت خلال الفترة الماضية حملة "عمرتك من هنا" لتوعية المواطنين بمخاطر السماسرة والوسيط والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها وحثهم إلى اللجوء مباشره الى شركة السياحة للتعاقد على برنامج العمرة.

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