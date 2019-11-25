شاهد.. كريم عبدالعزيز "شعبى" فى "البعض لا يذهب للمأذون"

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وأوشك على انتهاء تصوير مشاهده بالكامل خلال الفترة القليلة المقبلة، بقيادة المخرج أحمد الجندي، الذي قام بعملية مونتاج للمشاهد التي انتهى من تصويرها خلال الفترة الماضية.



وحصلت "الدستور" على صور خاصة من داخل كواليس الفيلم والتي كشفت عن شخصيات الفنان كريم عبدالعزيز التي يظهر بها ضمن الأحداث، حيث يجسد دور "مذيع" يعمل على كشف الحقائق عن طريق تنكره في شخصيات مختلفة والتي تبدي عليها ملامح الكوميديا، حيث يظهر بدور رجل "شعبي" أصلع ويرتدي زي مبتذل وساخر والذي يصور شخصيته داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بينما يظهر بدور رجل آخر بشارب غزير ويرتدي ملابس تشبه الرجل الإنجليزي، حيث يظهر بدور سائح وصور مشاهده في أسوان.



ويعمل "كريم" على مساعدة زوجته التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني خلال الأحداث في بعض الوقائع من خلال هذا التنكر، ويتعرضا الثنائي للعديد من المواقف الكوميدية والمشوقة وأيضًا الرومانسية، ويظهر معهما الفنان ماجد الكدواني الذي يضيف لمسته الكوميدية حيث يتصف بخفة الظل، ويجسد دور "محامي" وشقيق دينا الشربيني.



وقال مصدر لـ"الدستور" إن "كريم" يسعى لخروج العمل في أفضل صورة وأن يكون مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، ويحرص على الاهتمام بتفاصيل المكياج الذي يجسد شخصياته المختلفة على أن يكون بشكل كوميدي بحت، ليفاجئ جمهوره بهم ويرغب في أن يحتار المشاهدين في الشخصية خلال الوهلة الأولى من حيث الشكل ليتسائل الكثير: هل هذا كريم أم شخص آخر؟.



وأشار المصدر إلى أن فريق العمل انتهى من تصوير مشاهد الفيلم في الديكور المخصص للعمل في مدينة أسوان، وعادوا ليستكملوا التصوير في الديكور الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بحي جاردن سيتي، وبعض مناطق القاهرة للمشاهد الخارجية.



وتدور أحداث "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمرة فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.



فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي.