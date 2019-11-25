عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

أكد الفنان عصام كاريكا، أنه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن منهم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب وصابر الرباعي وراغب علامة ومصطفى قمر وحكيم، ولكن لم يتعاون حتى الآن مع أنغام.



وأضاف "كاريكا"، خلال لقاءه مع برنامج "ذا انسيدر بالعربي" مع المذيعة رندة جبر، أنه يتمنى العمل مع أنغام، ومازحها قائلا: "بعد أنغام اعتزل بقى"، مشيرًا إلى أنه ينتظر لحن مناسب ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.



وكشف "كاريكا" خلال اللقاء أنه سيقوم بتلحين جميع الأغاني لمسرحية "لوكاندا الأوباش"، حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.