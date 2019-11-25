تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة من موظف بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة حقيبة من ربة منزل وسيارة من موظف ومساومته على دفع 40 ألف جنيه مقابل استرجاعها في مدينة نصر.



وخلال التحقيقات أقر المتهمان بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة"، بقصد مساومة مالكها لإعادتها له نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه، كما قاما بسرقة حقيبة يد من ربة منزل باستخدام السيارة المسروقة.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بسماع صوت استغاثة صادر، من "ن. م. ت" 45 سنة ربة منزل، بأنها أثناء سيرها بمحل البلاغ، فوجئت بسيارة نبيتي اللون "لم تتمكن من التقاط أرقامها" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ولاذا بالفرار.



وبتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبط "أ.ح. أ" 29 سنة، عاطل، و"م.و.ح" 28 سنة عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم "أ ط ب 158" ماركة رينو، نبيتي اللون موديل 2016م، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.