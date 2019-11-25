اليوم.. الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل بطاركة الشرق الكاثوليك

قال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، إن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، سوف يستقبل اليوم بطاركة الشرق الكاثوليك، موضحًا أن الزيارة تأتي لحضور مؤتمر "الإعلام في خدمة الإنجيل" بدير الأنبا أسطفانوس بالمعادي.



وأضاف "باخوم"، أن المؤتمر يبدأ الساعة الرابعة بصلاة الافتتاح حسب الطقس القبطي، ثم كلمة ترحيب من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، يليها كلمة القائم مقام السفير البابوي بمصر، وتقرير حول أعمال المجلس في الفترة السابقة.



وأوضح، أن جدول الأعمال أيضًا يتخلل زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزيارة قداسة البابا تواضروس بالمقر البطريركي، ويختتم المهرجان بالقداس الإلهي يوم الجمعة الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري، الساعة السادسة بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.