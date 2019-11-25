الأهالى يوثقون لصًا بالحبال شرع فى سرقة مسنة بالشرقية

ضبطت أجهزة الأمن لص شرع في سرقة سيدة بالشرقية، وضبط مواطنين تعدوا عليه بالضرب وأوثقوه بالحبال.



و بالفحص تبين قيام الأهالي بضبط عامل، مقيم بندر مشتول السوق، سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، و6 قضايا تبديد، عقب قيامه بسرقة مواطنة مسنة مقيمة بذات الناحية من داخل حجرتها المقيمة بها، وقيامهم بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وضبط بحوزته سلاح أبيض والمسروقات التي تمكن من سرقتها من المجني عليها، وهي عبارة عن قرط وخاتم من الذهب.



وبسؤال المجني عليها، قررت قيام المتهم بالدلوف لحجرتها، وقيامه بإغلاق باب الحجرة، وأشهر بوجهها سلاحًا أبيضًا، وقام بسرقة القرط والخاتم منها، مما تسبب في إصابتها بكدمة بالوجه والرأس وجروح سطحية بالأذنين، وتم ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين بذات القرية، لقيامهم بتقييد اللص والتعدي عليه بالضرب، وقرروا أنه تناهى لسمعهم استغاثة المجني عليها ومشاهدتهم خروج المذكور من حجرتها محاولًا الهرب، فتتبعوه وتمكنوا من ضبطه وتقييده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.